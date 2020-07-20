صادرات مصر لأميركا تقفز 27% لـ 2.1 مليار دولار في 2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، ارتفاع نسبة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنحو 27.5% على أساس سنوي.

وأوضح الجهاز، في بيان حديث، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية بلغت نحو 2.19 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل نحو 7.2% من صادرات مصر للعالم، مقابل 1.72 مليار دولار خلال العام 2018.

وذكر جهاز الإحصاء أن الصادرات من الملابس الجاهزة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 43.1% من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت 945.7 مليون دولار عام 2019 مقابل 801.2 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 18%.

وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأميركية بلغت نحو 5.14 مليار دولار عام 2019، وتمثل 6.6% من واردات مصر من العالم مقابل نحو 5.46 مليار دولار خلال العام 2018 بنسبة انخفاض تبلغ نحو 5.7%.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الواردات تمثلت في حبوب وأثمار زيتيه ونباتات طبية وعلف، وجاءت في المرتبة الأولى بنسبة 22.5% من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت 1.15 مليار دولار خلال العام 2019، مقابل نحو 1.21 مليار دولار عام 2018 بنسبه انخفاض تبلغ نحو 4.6%.