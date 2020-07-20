عجز موازنة مصر يقفز 18% لـ 389 مليار جنيه في 11 شهراً

أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن العجز الكلي للموازنة العامة لمصر بلغ نحو 389.1 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يوليو 2019 وحتى مايو الماضي، مقابل نحو 327.66 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نحو 61.44 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 18.7%.

وأوضحت وزارة المالية المصرية في بيانات تضمنها التقرير الشهري الصادر اليوم، أن العجز الكلي سجل خلال الـ11 شهراً المنتهية في مايو الماضي نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ما يعادل نحو 6.2% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.

في المقابل، أشارت بيانات "المالية المصرية" إلى تحقيق فائض أولي بنحو 51.6 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا مقابل نحو 58.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 2.2% لتسجل نحو 787 مليار جنيه مقابل نحو 770 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 2.4% لتحقق نحو 601.4 مليار جنيه مقابل 616.3 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 31.7 مليار جنيه لتحقق نحو 185.4 مليار جنيه خلال شهر الدراسة مقارنة مع نحو 153.7 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 6.8% لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال 11 شهرا مقارنة مع 1.096 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

ولفت التقرير الشهري إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 264 مليار جنيه مقابل 243.3 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 55 مليار جنيه مقابل 53 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 143.5 مليار جنيه مقابل 111.2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن المصروفات على الفوائد صعدت لتصل إلى 440.6 مليار جنيه مقابل 385.8 مليار جنيه، فيما تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 195.8 مليار جنيه مقابل 237 مليار جنيه.