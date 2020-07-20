هذه الدولة تأمل إنتاج 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا هذا العام

تأمل روسيا أن تنتج مع شركائها حوالي مئتي مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد هذا العام في حال نجاح الاختبارات السريرية، على ما أعلن مسؤول روسي رفيع المستوى الاثنين.

وقال كيريل ديمترييف، وهو رئيس الصندوق السيادي الروسي الذي يمول البحوث الرامية لتطوير لقاح روسي، في مقابلة مع موقع "ستوب كورونا فيروس" إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية في روسيا "انتهت على أن تنتهي المرحلة الثانية بحدود الثالث من آب/أغسطس".

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب ستحصل على الأراضي الروسية وفي بلدان أخرى عدة، بينها خصوصا الإمارات العربية المتحدة وتركيا وبلدان إفريقية، على أن تنتهي بشهادة توثيق في روسيا "اعتبارا من أغسطس/آب".

موضوع يهمك تتقدم التجارب السريرية لاختبار لقاح جديد لفيروس كورونا طوره باحثون في إمبريال كوليدج لندن حيث بدأت تجارب المرحلة التالية... لقاح بريطاني واعد لكورونا يدخل المرحلة الثانية من التجارب اقتصاد

وأضاف ديمترييف "بعيد ذلك، ننوي البدء بإنتاج (اللقاح) على نطاق واسع".

ويتوقع الصندوق السيادي الروسي أن توافق البلدان الشريكة في الإنتاج على التوثيق الخاص بهذا اللقاح "في سبتمبر/أيلول"، وفق المصدر عينه.

وأكد كيريل ديمترييف أن اللقاح سيُنتج في روسيا وبلدان شريكة أخرى بعد الموافقة عليه، مع توقع ببلوغ إجمالي الإنتاج "مئتي مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري"، بينها 30 مليون جرعة في روسيا.

ويأتي هذا الإعلان بعدما اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا الأسبوع الماضي أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء هجمات إلكترونية نفذها قراصنة معلوماتية لسرقة نتائج بحوث ترمي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقد نفى الكرملين نفيا قاطعا هذه الاتهامات.

وسجلت روسيا رابع أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وهي أحصت رسميا حتى اليوم أكثر من 777 ألف إصابة بينها ما يزيد عن 12400 وفاة.