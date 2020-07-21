بومبيو يبحث اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا بعد البريكست

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى المملكة المتحدة لمناقشة قضايا ثنائية وعالمية من بينها شبكة اتصالات الجيل الخامس واتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا والولايات المتحدة في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



وقبيل الزيارة، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو سيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب، لمناقشة "أولويات عالمية بما في ذلك كوفيد-19 وخطط التعافي الاقتصادي، وقضايا مرتبطة بجمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ، والمفاوضات من أجل اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

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إلى ذلك، قال جوناثان هول، المرشح لعضوية لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا المركزي، اليوم الاثنين، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل الأسواق أقل كفاءة لكنه لن يكون كارثيا على الاقتصاد البريطاني.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني وفق ترتيبات انتقالية، تتيح استمرار وصول كامل إلى التكتل، تنتهي في ديسمبر/كانون الأول.

وأبلغ هول جلسة استماع للتصديق على تعيينه عقدتها لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان "إنه سيسبب التفتت وسيسبب عدم الكفاءة وستكون هناك مشكلات في التنظيم، لكنه لن يكون كارثيا... للاقتصاد".

وأضاف أن القطاع المالي البريطاني "مختلف تماما" في الحجم والتعقيد مقارنة بنظرائه في أوروبا.

ويتوقف الوصول المباشر إلى الاتحاد الأوروبي للشركات المالية في بريطانيا في المستقبل على بقاء بريطانيا "ندا" أو متماشية مع القواعد في أوروبا، لكن هول قال إن بريطانيا لا يمكن أن تكون "متلقية للأوامر".

وأضاف قائلا "من المهم للغاية أن تظل المملكة المتحدة هي الجهة المنظمة للسوق المالية في المملكة المتحدة".