السعودية الرابعة عالمياً بتطوير شبكات الجيل الخامس

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحة، أهمية القفزة النوعية التي حققتها المملكة في مجال الرقمنة وتطوير شبكات الجيل الخامس، إلى جانب تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.

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وأشار السواحة في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين التي ترأسها السعودية، إلى مكانة المملكة التي تحتل المركز الرابع عالميا في تطوير شبكات الجيل الخامس.

وقال السواحة: "مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ضربنا مثالا لباقي الدول على صعيد الرقمنة، وبدأت استثماراتنا في المملكة على مدار الثلاث سنوات الماضية تجني ثمارها".

وأضاف: "لقد قمنا بربط نحو 3.5 مليون منزل بواسطة الألياف الضوئية، وأصبحنا المركز الرابع عالميا في تطوير شبكات الجيل الخامس، ما ساعدنا في مكافحة جائحة كورونا وتخفيض عدد الإصابات والمضي قدما نحو مستقبل أفضل".

ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بأن "الاستشارات الطبية الافتراضية تجاوزت خمسة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، لتصل إلى 11 مليون استشارة، وشاهدنا أيضا تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم".