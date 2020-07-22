بريطانيا.. مستوى قياسي للاقتراض عند 128 مليار إسترليني

قفز الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى مستوى قياسي عند 128 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل (162 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 عندما كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في ذروتها.



ويعادل هذا أكثر من ضعفي إجمالي الاقتراض للسنة المالية السابقة بكاملها.



ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أن الاقتراض الحكومي في بريطانيا هذا العام سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية قياساً إلى حجم الاقتصاد.

موضوع يهمك توقعت شركة اللجين القابضة أن يتم إصدار القوائم المالية المطلوبة خلال الأسابيع القليلة القادمة.وقالت الشركة إنها حصلت في... اللجين القابضة تتوقع إصدار القوائم المالية خلال الأسابيع القادمة أسواق المال





وبعد نشر الأرقام، أطلق وزير المالية ريشي سوناك مراجعة طال تأجيلها للإنفاق الحكومي. لكن محللين يشكون في أن الاقتصاد سيكون قوياً بما يكفي لأن يبدأ سوناك تشديد سياسة المالية العامة في وقت لاحق هذا العام.



ويبلغ دين القطاع العام، مع استبعاد البنوك المملوكة للدولة، الآن 1.984 تريليون إسترليني أو 99.6% من الناتج المحلي الاجمالي.



وقال مكتب الإحصاء إن هذا هو أعلى عبء للدين منذ عقد الستينيات في القرن الماضي.

وأكد مكتب مسؤولية الميزانية أنه لا يقدم توقعات رسمية بالنظر إلى غياب الوضوح بشأن الفترة التي ستلزم فيها الحكومة الشركات بالبقاء مغلقة أمام الجمهور. ويتوقع المكتب إغلاقاً كاملاً لثلاثة أشهر يعقبه رفع تدريجي على مدار ثلاثة شهور إضافية.

ومن ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 6.5% في 2020، على غرار اقتصادات أخرى، قبل أن ينمو 4.0% في 2021.