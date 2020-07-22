دبي: ديون بـ 100 ألف درهم للاستفادة من قانون الإفلاس

ذكرت اقتصادية دبي أن الشركات المتعثرة بسبب جائحة كورونا وتصل ديونها إلى 100 ألف درهم وأكثر يمكنها الاستفادة من قانون الإفلاس في الإمارات.

من جهته ذكر المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي خالد مباشري أن قانون الإفلاس في الإمارات يرفع مستوى تنافسية الدولة في مؤشر البنك الدولي لبدء الأعمال.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي، خالد مباشري، أن قانون الإفلاس صدر في البداية حماية للشركات في ظل الظروف الطبيعية، غير أنه وفي ظل انتشار الجائحة كظرف استثنائي مفاجئ، أصبح كثير من الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلتها لتفادي الآثار السلبية.

وأشار إلى أهمية القانون في مواجهة الشركات لمطالب الدائنين والموردين والموظفين، الأمر الذي يظهر مدى أهمية قانون الإفلاس في مساعدة تلك الشركات، من خلال الآليات التي نص عليها القانون، سواء بإعادة التنظيم المالي من خلال اللجنة المشكلة لهذه الغاية أو اللجوء إلى الصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة هيكلة أموال المدين، بما فيها من آثار إيجابية تنعكس على تلك المنشآت خلال تلك الظروف الاستثنائية وتمكنها من الاستمرار.