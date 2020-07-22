وزير المالية السعودي: بيانات يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.

وأضاف الجدعان أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي.

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وفيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة قال الجدعان "صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة".

وأوضح الجدعان أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.

ولفت إلى وجود رغبة في طرح بضع شركات بسوق المال لكننا سنطرحها في 2020-2021 وقال "سننظر أيضا في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم".