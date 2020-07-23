"التحلية": 37 شركة مهتمة بأعمال تخصيص محطة رأس الخير

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أنها حصلت على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الاستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية لأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير.

وجرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في السعودية.

وتُعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالمياً بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2.65 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في المملكة العربية السعودية.

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وتعد محطة تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من بين عدد من الأصول الحكومية التي تبيعها في إطار مسعاها للخصخصة بهدف تنويع إيرادات الحكومة وتقليص الاعتماد على النفط.

وتعمل المحطة منذ عام 2014، وستنتج 1.025 مليار متر مكعب من المياه المحلاة يوميا عند العمل بكامل طاقتها لإمداد الرياض ومناطق أخرى.

وأكد عبدالله بن ناصر الزويد نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على استراتيجية تخصيص المؤسسة، جاء بموجب دراسات مستفيضة تضمن نجاح خطوات الخصخصة.

وقال الزويد في مقابلة سابقة مع "العربية" إن نتائج الدراسة جاءت بفصل نشاط وأصول النقل عن نشاط وأصول الإنتاج في المؤسسة، ليكون نشاط النقل عبر تأسيس حكومية تعمل على أسس تجارية، فيما تطرح أصول الإنتاج إلى المشاركة مع القطاع الخاص.

وكشف عن تسارع الخطى لتخصيص محطة تحلية رأس الخير التي تعد أكبر محطة لتحلية المياه في العالم.

وأضاف أن المشاركة مع القطاع الخاص عبر أصول إنتاجية، سيكون ضمن شروط تحقيق متطلبات الحكومة، وفي نفس الوقت مناسبتها لاهتمام المستثمرين، وكل هذا تحت متابعة اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه والبيئة والزراعة والمركز الوطني للتخصيص في المملكة.

ووصف محطة رأس الخير، بأنها محطة حديثة الإنشاء وفق أحدث التقنيات وتعمل بتقنية الدورة المركبة، وهي من الأصول الواعدة الجاذبة للاستثمار، والتي وافقت اللجنة مؤخرا على أن تكون أول الأصول الإنتاجية التي تجري مشاركتها مع القطاع الخاص والعمل جارٍ مع استشاري الطرح للتحضير لوثائق الطرح.

وقال إنه سيكون هناك إنشاء شركة جديدة للنقل وتقنيات المياه، مع استكمال جميع المتطلبات اللازمة وتحديد مجلس إدارة الشركة وتحديد جميع المتطلبات الفنية عبر خطة مرحلية للتأسيس ومن ثم انتقال الأعمال من المؤسسة إلى تلك الشركة دون أن تتأثر الخدمات المقدمة.

وتحدث عن تطوير معهد الأبحاث في المؤسسة، لتقنية "صفر رجيع ملحي" وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تابعة لسابك، وتسجيل براءة اختراع عالمية بهذه التقنية، والتي تضمن زيادة التركيز في المياه الراجعة وتحويلها إلى عناصر ذات مردود اقتصادي وعدم إرجاعها في البحر.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية عينت بحسب مصادر بنك BNP Paribas الفرنسي ليقدم لها المشورة في بيع محطة رأس الخير للتحلية البالغة قيمتها 7.2 مليار دولار.