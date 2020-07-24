هذا توقيت مدفوعات مبادرات التحفيز الأوروبية

قال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني، اليوم الجمعة، إن المدفوعات من تحفيز ضخم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا أقرها قادة الاتحاد الأوروبي ستبدأ في النصف الثاني من العام القادم.

لكن جينتيلوني قال في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن بمقدور الدول استخدام عشر الأموال ترقباً للموافقة على الخطة، مضيفا أن التكتل سيحتاج للموافقة على موارد جديدة، مثل الضريبة الرقمية والضريبة على انبعاثات الكربون، لسداد الدين المشترك في الفترة بين 2026 و2056.

وقال جينتيلوني "وإلا، ستجد الدول المنفردة نفسها مضطرة لسداد الأموال لأن أوروبا لا تستطيع سداد الدين المشترك".

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وتوصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، صباح الثلاثاء الماضي، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت 4 أيام و4 ليالٍ في بروكسل، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وهو الإنجاز الذي وصفه الرئيس الفرنسي بـ"التاريخي".

وكتب ميشال في تغريدة على "تويتر": "اتفاق!"، معلناً بذلك انتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول "المقتصدة" من جهة، وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة، البالغة قيمتها 750 مليار يورو.

وذكر ميشال أن الخطة الضخمة التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي بشق الأنفس من أجل إنعاش اقتصاداته المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا أظهرت أن دول التكتل السبع والعشرين تمكنت من الوقوف معاً بإيمان مشترك في مستقبلها.

وقال ميشال، في مؤتمر صحافي عند الفجر، بعد أن ترأس قمة سادتها الخلافات واستمرت حتى وقت متأخر من ليل الاثنين لتدخل يومها الخامس الثلاثاء: "هذا الاتفاق يبعث بإشارة ملموسة على أن أوروبا قوة عمل".

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالتوصل إلى الاتفاق، معلناً في تغريدة أنه "يوم تاريخي لأوروبا".

وبهذه الكلمات الثلاث عبّر الرئيس الفرنسي في تغريدة على "تويتر" عن فرحته بانتهاء المعركة الشرسة التي دارت في بروكسل بين بلاده وألمانيا من جهة والدول "المقتصدة" من جهة أخرى، والتي تكلّلت بإقرار هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو، سيتم تمويلها للمرة الأولى في تاريخ التكتّل بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

ولأول مرة في تاريخ التكتل، سيتم تمويل الخطة بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.