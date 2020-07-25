ترمب يرشح مستشاره ليدل لرئاسة منظمة التعاون الاقتصادي

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم ترشيح نائب كبير موظفي البيت الأبيض، كريستوفر ليدل، ليصبح السكرتير العام القادم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يعمل رجل الأعمال السابق الذي ولد في نيوزيلاندا في تنسيق السياسات في إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقال المسؤول "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة واتحاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعتزم ترشيح كريستوفر ب. ليدل ليكون السكرتير العام القادم للمنظمة". ورفض المسؤول في الإدارة الأميركية ذكر اسمه.

وليدل المزدوج الجنسية هو مدير مالي سابق لمايكروسوفت ونائب رئيس سابق لجنرال موتورز.