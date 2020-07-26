الأردن.. ارتفاع الاستثمار الأجنبي 17% فصلياً

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 214.9 مليون دينار (3030.1 مليون دولار).

يأتي هذا الرقم مرتفعاً بنسبة 17.1% مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2019، بحسب أرقام من البنك المركزي الأردني.

وكان صافي الاستثمار المباشر 183.5 مليون دينار في 2019.

ويقول المحللون إن استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.

وتأثر الاقتصاد الأردني جراء جائحة كورونا، مع تقييد حركة الاقتصاد وإغلاق المطار، وإجراءات كانت أكثر حذراً من هذا الفيروس.