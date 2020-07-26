المالية السعودية: تنفيذ 339 ألف أمر دفع في النصف الأول

قالت وزارة المالية السعودية إن إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد بلغ خلال النصف الأول من العام 2020م، نحو 57,685 عقداً وتعميداً.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن قيمة هذه العقود الإجمالية بلغت أكثر من 84 مليار ريال.

وأوضحت "المالية" السعودية أن تلك العقود تنقسم إلى ثلاثة، الأول: 825 عقدا مجازا بقيمة 27 مليار ريال، و45 ألف عقد وتعميد مسجل بقيمة 12 مليار ريال، و12 ألف عقد وتعميد قائم بنحو 46 مليار ريال.

بلغ إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة #اعتماد خلال النصف الأول من العام 2020م، (57,685) عقداً وتعميداً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 84 مليار ريال. pic.twitter.com/impnDB64R2 — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) July 25, 2020

وأشارت الوزارة إلى أن أوامر الدفع شملت 187.407 للنفقات العامة بقيمة 127.23 مليار ريال، وتعويضات العاملين 108.551 أمر دفع بقيمة 249.51 مليار ريال.

وبلغ عدد أوامر الدفعة المتعلقة بالمطالبات المالية 43.050 بقيمة إجمالية بلغت 97.12 مليار ريال.