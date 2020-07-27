وزيرة التخطيط المصرية للعربية: 500 مليار جنيه استثمارات عامة بالموازنة الجديدة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف من القاهرة إن الحكومة تتوقع زيادة النفقات الاستثمارية إلى 500 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، مقارنة مع 300 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 60%.

وتستعد الحكومة المصرية للإعلان عن مؤشرات الأداء عن العام المالي الأخير 2019 - 2020، وكانت آخر التوقعات من وزارة التخطيط قد توقعت أن يتراوح معدل النمو حول 3.8% خلال العام المالي المنتهي فى 30 يونيو الماضي.

وأضافت السعيد "سيتم التركيز الأكبر في الاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة على استثمارات تمس المواطن مباشرة، زودنا الاستثمارات في قطاع الاتصالات 300%، خاصة مع النمو في القطاع خلال أزمة جائحة كورونا 16.7%، وحتى يوفر وظائف، كما سيتم رفع الاستثمارات في قطاع الزراعة 240%".

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وقالت خلال الأرباع المختلفة من العام المالي الماضي وتحديدا الثلاثة أرباع الأولى من العام كنا قد حققنا نموا 5.6%، وفي الربع الثالث تأثر شهر واحد فقط منه بجائحة كورونا وفي الربع الثالث كنا نحقق 5.9%.

ولفتت إلى التأثير الكبير لكورونا على القطاعات الاقتصادية من أهمها السياحة والطيران والقطاعات كثيفة العمالة، فيما حققت قطاعات الزراعة والتكنولوجيا معدلات نمو إيجابية.

"مع التأثيرات والحزم التحفيزية التي وضعت للقطاعات سنحقق نموا سنويا في العام المالي الماضي 3.8%، من خلال المساندة، وبدون الحزمة التحفيزية معدل 2%، وبالتالي الحزمة التحفيزية ومضاعفة الاستثمار ساعد بشكل كبير القطاعات على الاستمرار وتقليل التأثير السلبي على العام المالي ككل".