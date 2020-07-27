"كورونا" يعصف بواردات مصر في أبريل.. تراجعت 45%

سجلت الواردات المصرية من الدول الآسيوية تراجعا ملحوظا خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت نحو 1.590 مليار دولار، مقابل نحو 2.892 مليار دولار بتراجع بلفت قيمته نحو 1.302 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ نحو 45%، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى التداعيات المصاحبة لفيروس كورونا.

ووفقاً لبيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تضمنت قائمة الدول الأسيوية كلاً من الصين التي بلغت واردات مصر منها نحو 596.754 مليون دولار مقابل نحو 1.025 مليار دولار خلال شهر أبريل من العام 2019.

وجاءت الهند في المركز الثاني والتي بلغت واردات مصر منها نحو 130.350 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل نحو 231.922 مليون دولار، تلتها الواردات من اليابان والتي بلغت واردات مصر منها نحو 83.799 مليون دولار مقابل نحو 105.512 مليون دولار خلال شهر أبريل من العام الماضي.

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وسجلت الواردات المصرية من كوريا الجنوبية نحو 85.953 مليون دولار مقابل 191.357 مليون دولار في شهر أبريل 2019. كما بلغت الواردات المصرية من سنغافورة نحو 16.039 مليون دولار مقابل نحو 19 مليون دولار خلال شهر أبريل من العام الماضي.

في المقابل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، أن قيمة صادرات أهم 20 سلعة صناعية من صادرات البلاد غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي بلغت 1.52 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الصادرات والواردات، أن الذهب تصدر القائمة، ثم زيوت النفط ، وشاشات المونيتور، ومخاليط المواد العطرية، ثم البدل والجواكت، والقمصان، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت البيانات إلى أن الأسمدة النيتروجينية (الآزوتية)، احتلت المرتبة السابعة من حيث أهم 20 سلعة صناعية مصدرة تلاها الأسلاك والكابلات المعزولة، وبوليميرات الايثلين، وبوليميرات البروبيلين، والكحولات، والألواح وصفائح وأغشية الأفلام ،ثم البولي اسيتالات والبولي الإثيرات، والألمنيوم الخام، ثم أحجار النصب والبناء، ومحضرات الغسيل.

واحتلت البوليميرات الكلوريد الفينيل المرتبة السابعة عشرة تلاها الفوسفات، ثم الأقمشة، فيما جاءت المنتجات المسطحة المرققة بالإسطونات في نهاية القائمة.

وبينت الهيئة أن قيمة أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال يونيو الماضي بلغت 379 مليون دولار، تصدرها العنب الطازج والمجفف، ثم الجبن، والخضر المجمدة، والفواكه والثمار القشرية، وبقايا صناعة النشا، ثم دقيق القمح.

ولفتت إلى أن زيت فول الصويا احتل المرتبة السابعة من حيث أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية تلاه البقول القرنية اليابسة، ثم البصل والثوم، والنباتات وأجزاؤها، والشيكولاته، ثم البطاطس الطازجة والمبردة، وسكر القصب، والمحضرات الغذائيه، ثم الخضر المحضرة أو المحفوظة، والخمائر، والعجائن الغذائية. وجاء التبغ، والحمضيات الطازجة والمجففة، وعصير الفواكه في نهاية القائمة.