مستشار ترمب يتوقع نموا بنسبة 20% في الربعين الثالث والرابع

قدر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيبلغ حوالي 20%، في الربعين الثالث والرابع، على الرغم من تباطؤ التعافي جراء تفشي وباء كوفيد-19.

قال لاري كودلو لشبكة سي إن إن "لا أنكر أن بعض هذه الولايات، النقاط الساخنة (للوباء) خففت الانتعاش. لكن الصورة تبدو بشكل عام إيجابية للغاية"، مشيرا إلى أن الانتعاش بعد الركود العميق يتحقق.

وأضاف "ما زلت أتوقع أن معدل النمو سيبلغ 20%، في الربعين الثالث والرابع".

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ومن المقرر أن تنشر الإدارة الأميركية، الخميس، تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، والذي اتسم بإغلاق الاقتصاد في ذروة الأزمة الصحية في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش خلال هذه الفترة (نيسان/أبريل - حزيران/يونيو) بنسبة 37%، على أساس سنوي.

صناعة السيارات

وأقر كودلو بأن وتيرة الانتعاش قد تكون موضع جدل، لكنه لفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تظهر حدوث انتعاش، مشيرا بشكل خاص إلى قفزة كبيرة في مبيعات التجزئة في أيار/مايو وحزيران/يونيو بالإضافة إلى الانتعاش القوي لقطاع صناعة السيارات.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أظهر حذرا حتى الآن بشأن وتيرة الانتعاش للنصف الثاني من العام. وتوقع انكماشًا بنسبة 6,5%، بالنسبة لعام 2020.

ودخلت الولايات المتحدة في ركود خلال شباط/فبراير. ولتخفيف أثر الصدمة الاقتصادية الناتجة من الأزمة الصحية، أقر الكونغرس نهاية آذار/مارس خطة إنعاش هائلة بقيمة 2200 مليار دولار.

خطة دعم ثانية

وتشمل الخطة خصوصا توزيع مساعدات مالية على الأميركيين وتخصيص 349 مليارا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأقرت خطة دعم ثانية بقيمة تناهز 500 مليار دولار نهاية نيسان/أبريل.

ومنحت الحكومة مخصصات بطالة فردية بقيمة 600 دولار أسبوعيا، لكن هذا الإجراء ينتهي في 31 تموز/يوليو.

ويناقش الديمقراطيون والجمهوريون منذ أسابيع خطة دعم جديدة ستسمح خصوصا بتمديد منحة البطالة.

وأشار وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد على قناة فوكس نيوز إلى أنه من المزمع خفض قيمة المنحة.

وقال "ببساطة، لن يكون من العدل استعمال أموال دافعي الضرائب لمنح أموال للناس حتى يبقوا في المنزل، وقيمة هذه الأموال أعلى من دخلهم لو عملوا ووجدوا وظيفة".

خطة إنعاش جديدة

واقترحت إدارة ترمب منحة بـ70%، من قيمة آخر راتب تلقاه الفرد.

ورغم الاختلافات، قال منوتشين إنه متفائل في ما يخص خطة الإنعاش الجديدة، وأشار إلى أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ ينوون تقديم مشروع القانون الاثنين.

وتخوض إدارة ترمب سباقا مع الوقت، إذ تجري الانتخابات الرئاسية بعد 100 يوم فقط.

وشدّد وزير الخزانة على أن هدف الخطة مساعدة الشركات الأكثر هشاشة والعاطلين من العمل.

وعند سؤاله عن إمكان إقرار خفض جديد في الضرائب وتقليص تكاليف الضمان الاجتماعي، أوضح منوتشين أن "التحويل المباشر للأموال آلية أسرع لتقليص الضرائب عن الجميع مقارنة بخفض تكاليف الضمان الاجتماعي".