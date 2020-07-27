مصادر: عُمان تعين بنكي "أبوظبي الأول" و"مسقط" لترتيب قرض بملياري دولار

اختارت الحكومة العمانية بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لترتيب قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك دولية وإقليمية، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وستحصل عمان على القرض لمدة عام واحد لدعم خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا، على أن يتم تسديده لاحقا بأموال سيتم جمعها من سندات دولية.

وقال وزير الشؤون المالية العماني، إن الأثر المالي للإجراءات المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الاستثنائي في السلطنة يتجاوز 1.3 مليار ريال عماني (3.4 مليار دولار).

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وقد أجرت سلطنة عمان تخفيضات كبيرة على الإنفاق الحكومي في الأشهر الأخيرة شملت تقليصا جديدا بنسبة 5% لميزانية الأجهزة الحكومية والقوات المسلحة يوم الأربعاء، بحسب "رويترز".

وأصدرت وزارة المالية العمانية منشورا بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذا لتوجيهات قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

وتضمن التوجيهات إجراء تخفيض إضافي بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10%، بحسب ما ورد في وكالة "الأنباء العمانية" على تويتر.