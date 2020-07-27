نشاط الصناعات التحويلية بمصر يتراجع 7.5% في مايو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 7.5% خلال شهر مايو، مقارنة بالأرقام المحققة خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح الجهاز، في بيان حديث، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية بلغ 86.86 خلال شهر مايو مقابل نحو 93.86 خلال في أبريل الماضي.

وأشار إلى أن الرقم القياسي لصناعة المشروبات بلغ 171.2 خلال شهر مايو، مقارنة بشهر أبريل 2020 حيث بلغ 108.3 بارتفاع قدره 58.1% وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات، نظرا لحلول موسم الصيف.

كما بلـغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 124.7 خلال مايو مقارنة بـ 93.6 في أبريل بارتفاع قدره 33.3%، وذلك بسبب زيادة المبيعات من الأجهزة الطبية نظرا لظروف جائحة كورونا.

وذكر جهاز الإحصاء المصري، أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 124.1 في مايو، مقارنة أبريل حيث بلغ 165.9 بنسبة انخفاض قدرها 25.2% بسبب تخفيض الطاقة الإنتاجية وتوقف عدد من المصانع بسبب أزمة فيروس كورونا.

كما بلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 76.2 خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل حيث بلغ 114.2 بانخفاض قدره 33.3%، وذلك بسبب قلة المبيعات وانخفاض الأسعار إلى جانب غلق المقاهي تطبيقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تداعيات ومخاطر فيروس كورونا المستجد.