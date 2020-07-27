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سويسرا: إتمام أول صفقة مع إيران عبر قناة لتجارة المواد الإنسانية

المصدر: زيوريخ - رويترز 
طهران
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قالت حكومة بيرن، اليوم الاثنين، إن شركة أدوية سويسرية أكملت أول معاملة في إطار قناة جديدة لتجارة المواد الإنسانية مع إيران.

وبدأت قناة ‭‭)‬‬الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنسانية‭‭(‬‬ الخاصة بتوصيل المواد الغذائية والدواء إلى إيران إجراء عمليات تجريبية في يناير/كانون الثاني، لتساعد في تزويد الشعب الذي يعاني من المصاعب بالسلع السويسرية، دون انتهاك العقوبات الأميركية.

وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في رسالة بالبريد الإلكتروني "نود التشديد على أن تفعيل الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنسانية يمضي قدما.

وأضافت أنه "تمت الموافقة بالفعل على عدد من الشركات وسيتبعها المزيد من الشركات. من المتوقع تنفيذ تعاملات أخرى قريبا".

كلمات دالّة

#إيران, #سويسرا, #تجارة
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