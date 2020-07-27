"نيوم" توقع اتفاقاً مع "STC"  لتجهيز البنية التحتية للمدن "الإدراكية"

بدأت شركة نيوم في تجهيز البنية التحتية لبناء المدن "الإدراكية" الأكثر تطوراً في العالم من خلال الاتفاق مع مجموعة stc الوطنية، في خطوة تهدف من خلالها "نيوم" لتكون الوجهة الرائدة عالمياً لجذب أفضل العقول والاستثمارات.

وأوضحت الشركة، اليوم الاثنين، أن المدن الإدراكية هي الجيل القادم من المدن الذكية، والمعززة لمجتمعاتٍ تقنية ومستدامة رقمياً، وتتميز بأنها تستفيد من البيانات بنسبة عالية من أجل توفير معيشة استثنائية، والارتقاء بجودة حياة السكان ومواصلة تحسينها إلى جانب دعم قطاعات الأعمال، حيث ستوفر مجموعة stc تقنية اتصالات الجيل الخامس في منطقة "نيوم" بسرعة تعادل 10 أضعاف سرعة شبكات الجيل الرابع الحالية لتعزيز التقنيات والحلول الذكية المتقدمة التي سيتم تطبيقها في محيط المنطقة.

وقالت شركة نيوم: إنها بموجب الاتفاقية التي تمتد لمدة عام ستعمل بالتعاون مع stc على تشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) في محيطها، إضافة إلى إنشاء مركز للابتكار لتقنيات الجيل الخامس.

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن نيوم تفتخر بريادتها لتطوير مدنها كي تكون المدن الإدراكية الأكثر تقدماً واستدامة في العالم، ترسيخاً لالتزامها بانطلاقةٍ واثقة لتقدم البشرية، كما تعتزّ نيوم بتعاقدها مع شريك وطني مثل مجموعة stc لتنفيذ أولى المبادرات والمشاريع الحالمة لتطوير هذه المدن الإدراكية، التي من شأنها ترسيخ مكانة نيوم كوجهة عالمية رائدة رقمياً وحاضنة للتقنية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستساعد على تحقيق أهداف المملكة لخلق اقتصاد رقمي متين يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc ناصر بن سليمان الناصر: إن هذه الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بأداء دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة، كما أن مشروع "نيوم" يجسد توجهاتها للاستثمار في التمكين الرقمي للمشاريع العملاقة.