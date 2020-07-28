إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق بـ 7 اتهامات فساد

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الثلاثاء في 7 اتهامات بالفساد في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي).

وقال قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي".

ويواجه نجيب عبد الرزاق أحكاما بالسجن ما بين خمسة عشر عاما وعشرين عاما إضافة إلى غرامات مالية كبيرة عن كل تهمة موجهة إليه.

وتتركز القضية المتعلقة بمحاكمة اليوم على تحويل مبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار من وحدة SRC INTERNATIONAL التابعة للصندوق وتحويل المبلغ إلى حسابات نجيب رزاق المصرفية.

وفي أول رد فعل على الحكم، أكد رزاق أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا لاستئناف الحكم.