ميزانية السعودية.. انخفاض الإيرادات 49% لـ 134 مليار ريال بالربع الثاني

كشف بيان لوزارة المالية السعودية اطلعت عليه "العربية نت"، أن مجمل الإيرادات النفطية للسعودية هبط 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وبلغت قيمة الإيرادات في الربع الثاني 133.9 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 243.1 مليار ريال.

وذكر البيان أن مجمل إيرادات المملكة انخفض 49% على أساس سنوي في الربع الثاني، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول.

وانخفض مجمل النفقات خلال الربع الثاني من 2020 إلى 17% على أساس سنوي.

موضوع يهمك أعلنت السعودية، ممثلة بوزارة المالية (المصدر) اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في أغسطس،... السعودية تبدأ توحيد إصدارات الديون المحلية أسواق المال

وسجلت الميزانية السعودية عجزا بلغ 109.2 مليار ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من 2020، بلغت الإيرادات الفعلية 326 مليار ريال، والمصروفات 469.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة العجز 143.3 مليار ريال.

للاطلاع على تقرير الميزانية السعودية في الربع الثاني