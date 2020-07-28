فرنسا.. 4.2 مليون شخص عاطلون عن العمل

أظهرت بيانات من وزارة العمل أن فرنسا شهدت أكبر هبوط شهري على الإطلاق في إجمالي عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي مع عثور بعض الباحثين عن وظائف على عمل لبعض الوقت.

وقالت الوزارة إن عدد الأشخاص المسجلين لدى وكالات التوظيف الحكومية على أنهم خارج العمل هبط بمقدار 204 آلاف و700 في يونيو حزيران، وهو أكبر هبوط شهري مسجل، إلى أربعة ملايين و220 ألفا و900.

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وكان إجمالي عدد العاطلين في فرنسا قد قفز إلى مستوى قياسي عند أربعة ملايين و575 ألفا و500 في أبريل نيسان مع توقف التوظيف أثناء إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة في منتصف مارس آذار. وظلت معظم القيود سارية حتى الحادي عشر من مايو أيار.

وأظهرت البيانات أنه باستخدام التعريف الأوسع، فإن عدد الأشخاص الباحثين عن عمل واصل الارتفاع في يونيو حزيران ليصل إلى مستوى قياسي عند ستة ملايين و156 ألفا و900 حتى مع عودة التوظيف إلى مستويات ما قبل الأزمة.