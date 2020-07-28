فيتنام.. تراجع الاستثمار الأجنبي 4% لـ 10 مليارات دولار

قالت وزارة التخطيط والاستثمار، إن فيتنام اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.12 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بانخفاض 4.08% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

والاستثمار الأجنبي المباشر محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في فيتنام. وتشكل الشركات التي لديها استثمار أجنبي مباشر حوالي 70% من صادرات البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تشير إلى حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة في المستقبل، هبطت 6.9% مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 18.82 مليار دولار.