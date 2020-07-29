عجز الميزان التجاري بمصر يتراجع 36% لـ 2.6 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغ نحو 2.59 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل نحو 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 36.2%.

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وأوضح الجهاز في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو 2020، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 42.4% حيث بلغت نحو 1.57 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل نحو 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها صادرات الأسمدة التي تراجعت بنسبة 31.2%، ثم البترول الخام بنسبة 44.3 %، والملابس الجاهزة بنسبة 59.0%، واللدائن بأشكالها الأولية التي تراجعت بنسبة 47.9%.

في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 44.1 %، والزيوت والراتنجات العطرية بنسبة 117.5%، ثم السكر المكرر بنسبة 53.2%.

وفيما يخص الواردات، فقد انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.7% حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل نحو 6.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء المصري ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 8.1%، ثم المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 26.9%، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 31.0%، ثم الفول الصويا بنسبة 3.9%.

في المقابل، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها البترول الخام بنسبة 34.7%، ثم الألبان ومنتجاتها بنسبة 1.2%، ثم ورق الصحف والطباعة بنسبة 22.8%، ثم أتوبيس وميكروباص وميني باص وحدات كاملة بنسبة 101.5%.