السعودية.. 45 صفقة استثمار جريء بـ 365 مليون ريال

أظهر تقرير "الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020" الصادر عن شركة MAGNiTT، أن الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية سجل نمواً بنسبة تجاوزت 100% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي ليصل إلى أكثر من 365 مليون ريال في 45 صفقة.

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ومن أبرز الجولات الاستثمارية جولة منصة "جاهز" بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة نعناع بقيمة 67 مليون ونصف المليون ريال، وأكاديمية نون بنحو 49 مليون ريال، وبذلك حافظ قطاع التجارة الإلكترونية على هيمنته بصفته أكبرَ قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات بنسبة 67% وإجمالي عدد الصفقات بنسبة 22%.

وقال مدير الاستثمار في صندوق STV أحمد الشمري في مقابلة مع "العربية" والذي استثمر في منصتي نعناع ونون، إن دور الشركات الناشئة في تعافي الاقتصاد مهم جدا بعد ظروف جائحة كورونا، مبينا أن الشركات الناشئة في محفظة STV وفرت 400 ألف فرصة وظيفية.

وأوضح أن صندوق STV قاد جولات استثمارية بـ 31 مليون دولار في 2020، فيما قاد الصندوق جولات استثمارية بـ 340 مليون دولار منذ 2018.

وتجاوز الإنفاق على الأغذية والسلع الاستهلاكية في السعودية 150 مليار ريال سنوياً، فيما يرى خبراء وجود فرص واعدة في رقمنة قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية السعودية.

وقال خبرا إن الشركات الناشئة تخلق أسواقا جديدة وتدعم نمو أسواق موجودة في الأساس، كما أن الطلب يفوق العرض بأضعاف المرات في التجارة الإلكترونية وخدمات التقنية المالية.

ومع انتعاش التجارة الإلكترونية عالمياً، انتعش قطاع التوصيل أو الـ delivery ومن المتوقع أن يصل إلى 62 مليار دولار عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة نمو بأكثر من 10% سنوياً.

تأتي هذه التقديرات مع تجاوز حجم إجمالي المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة 73 مليار دولار في يونيو بزيادة 76% على أساس سنوي.