قروض "إنقاذ اليورو" بفوائد "تحت الصفر"

قال صندوق آلية الاستقرار الأوروبي في تدوينة، إن اقتراض حكومات منطقة اليورو من الصندوق لمواجهة جائحة كوفيد-19 صار من المقرر سداده بمبالغ أقل مما تلقته، وإن الدول في الجنوب التي كانت الأكثر تضرراً ستحقق أكبر استفادة.

وبحسب اتفاق مبرم بين وزراء منطقة اليورو في مايو، فإن لدى الصندوق 240 مليار يورو متاحة لإقراض 19 حكومة تستخدم العملة الموحدة للدعم بشكل مباشر وغير مباشر للرعاية الصحية والتكاليف المرتبطة بالعلاج والوقاية بسبب أزمة كوفيد-19.

وكان سعر الفائدة في يونيو عند صفر للدول التي تقترض الآلية لمدة 10 أعوام، ونزل الآن إلى -0.12%. وستكون الميزة أكبر عند اقتراض دولة لمدة 7 سنوات، إذ ستكون الفائدة عند -0.26% رغم كل رسوم وتكاليف الآلية.

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وتعد مثل هذه التكاليف أقل جاذبية للدول في الشمال التي يمكنها الاقتراض بتكلفة أقل. لكن المعدل السلبي يعني وفورات كبيرة لبعض الدول الأكثر تضرراً من الجائحة، مثل إيطاليا التي تقترض لمدة 10 أعوام بفائدة 1%، أو إسبانيا التي يتوجب عليها دفع فائدة 0.35%.

وحتى الآن لم تطلب أي دولة أي قرض من الآلية لأن قادة الاتحاد الأوربي يعملون على اتفاق لمنح بقيمة 390 مليار دولار وقروض رخيصة بقيمة 360 مليار لتمويل التعافي في دول الاتحاد بعد جائحة كوفيد-19.