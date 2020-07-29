بسبب كورونا.. اقتصاد هونغ كونغ ينكمش 9% في الربع الأول

حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام اليوم الأربعاء من أن المدينة على وشك أن تشهد انتشاراً وبائياً "واسع النطاق" فيما بدأ تطبيق اجراءات تباعد اجتماعي هي الأشد منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مطلع السنة ما يشكل ضربة جديدة للاقتصاد.

وسيتعين على سكان المدينة البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة وضع الكمامات في الأماكن العامة اعتبارا من اليوم الأربعاء فيما لم يعد يسمح للمطاعم إلا بخدمة تقديم الطعام لتسليمه إلى الخارج.

ولم يعد يسمح بتجمع أكثر من شخصين باستثناء العائلات، وفي حال المخالفة تبلغ الغرامة 5 آلاف دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل (625 دولاراً).

وتشكّل الإجراءات الجديدة ضربة قاصمة للمركز المالي الغارق بالفعل في الركود قبل أن يبدأ الوباء بفضل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية السنة الماضية الناجمة عن التظاهرات المطالبة بالديموقراطية.

وأظهرت الأرقام الصادرة انكماش اقتصاد المدينة بنسبة 9% في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو الانكماش الرابع على التوالي.

وبسبب الضرر الناجم عن الوباء في الربع الأول من عام 2020، انكمش اقتصاد هونغ كونغ بنسبة 9,1% على أساس سنوي، وهو أسوأ انخفاض على الإطلاق.

وتشكل الإجراءات الأخيرة محاولة للتصدي لانتشار مفاجئ للفيروس بعدما نجحت المدينة في بادئ الأمر في وقفه.

لكن عدد الإصابات عاود الارتفاع قبل بضعة أسابيع ما دفع بالسلطات إلى اعتماد اجراءات تباعد اجتماعي جديدة تدريجياً.

وسجلت أكثر من 1500 إصابة منذ مطلع الشهر، أي ما يوازي عدد الإصابات التي رصدت بين يناير ونهاية يونيو.