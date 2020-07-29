عجز ميزانية مصر ينخفض إلى 7.8% خلال عام

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عجز ميزانية مصر انخفض إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 من 8.2% في السنة المالية 2018-2019.

وأضاف البيان أن مصر حققت فائضا أوليا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، مضيفا أنها نتيجة جيدة للغاية قي ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.

وأفادت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء بأن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تسارع إلى وتيرة قدرها 17.47% على أساس سنوي في يونيو.



وبلغ المعروض النقدي 4.53 تريليون جنيه مصري (283.83 مليار دولار).

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت نحو 2.59 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل نحو 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 36.2%.

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وأوضح الجهاز في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو 2020، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 42.4% حيث بلغت نحو 1.57 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل نحو 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها صادرات الأسمدة التي تراجعت بنسبة 31.2%، ثم البترول الخام بنسبة 44.3 %، والملابس الجاهزة بنسبة 59.0%، واللدائن بأشكالها الأولية التي تراجعت بنسبة 47.9%.

في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 44.1 %، والزيوت والراتنجات العطرية بنسبة 117.5%، ثم السكر المكرر بنسبة 53.2%.

وفيما يخص الواردات، فقد انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.7%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل نحو 6.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.