عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

مجلس الشيوخ الإيطالي يجيز رفع عجز الميزانية إلى 12%

المصدر: روما - رويترز
إيطاليا
رابط مختصر

أجاز مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الأربعاء، للحكومة أن تزيد العجز في ميزانية 2020 وهو ما يمهد الطريق أمام موافقة في أوائل أغسطس على أحدث حزمة تحفيزية تهدف لمساعدة الاقتصاد على التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وسترفع الإجراءات الجديدة، وقيمتها الإجمالية 25 مليار يورو، ما يعادل (29.36 مليار دولار)، العجز في الميزانية الإيطالية إلى 11.9% من الناتج القومي مقارنة مع عجز بلغ 1.6% في عام 2019 وهو الأدنى في 12 عاماً.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم.

وتتوقع إيطاليا أن دينها العام، وهو ثاني أعلى دين عام في منطقة اليورو بعد اليونان، سيرتفع إلى 157.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #كورونا, #ديون

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر