مجلس الشيوخ الإيطالي يجيز رفع عجز الميزانية إلى 12%

أجاز مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الأربعاء، للحكومة أن تزيد العجز في ميزانية 2020 وهو ما يمهد الطريق أمام موافقة في أوائل أغسطس على أحدث حزمة تحفيزية تهدف لمساعدة الاقتصاد على التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وسترفع الإجراءات الجديدة، وقيمتها الإجمالية 25 مليار يورو، ما يعادل (29.36 مليار دولار)، العجز في الميزانية الإيطالية إلى 11.9% من الناتج القومي مقارنة مع عجز بلغ 1.6% في عام 2019 وهو الأدنى في 12 عاماً.



ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم.



وتتوقع إيطاليا أن دينها العام، وهو ثاني أعلى دين عام في منطقة اليورو بعد اليونان، سيرتفع إلى 157.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.