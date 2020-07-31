تراجع تاريخي في إجمالي الناتج المحلي الفرنسي

سجلت فرنسا تراجعاً تاريخياً بـ 13,8% في إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثاني من العام الجاري بسبب وباء كوفيد-19، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات (اينسي) اليوم الجمعة.

وقال المعهد إنه لم يسجل منذ بدء قياس النشاط الاقتصادي الفرنسي الربعي، انهيارا كهذا. وقد أعاد النظر في أرقام النشاط الاقتصادي في الفصل الأول، موضحاً أنه تراجع 5,9% بدلاً من 5,3% وردت في التقديرات السابقة.

لكن هذا الانخفاض جاء أقل مما كان يتوقعه معظم المحللين والمعهد نفسه الذي تحدث في يونيو عن تراجع بنسبة 17%.

موضوع يهمك ربما تتجه الأنظار إلى شركات التكنولوجيا والأدوية هذه الأيام، ولكن هناك 3 مليارديرات يعملون في التعدين، زادت ثرواتهم عبر... الذهب يضيف 3 مليارات دولار لجيوب 3 أثرياء.. بينهم عربي بيزنيس لايف ستايل

وانخفض استهلاك المنازل أكبر مكونات النمو، 11% والاستثمارات 17,8% والصادرات 25,5%.

وأوضح المعهد في بيان أن "التطور السلبي لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020 مرتبط بتوقف النشاطات غير الأساسية في أجواء الحجر الذي فرض بين منتصف مارس ومطلع مايو".

وأضاف أن "الرفع التدريجي للقيود يؤدي إلى استئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي في شهري مايو ثم يونيو "بعد أدنى نقطة بلغها في أبريل".

وكان أكبر انخفاض ربعي في إجمالي الناتج الداخلي قبل وباء كوفيد-19 سجل في الفصل الثاني من 1968 بسبب الإضراب العام الذي شهدته فرنسا. وقد تلاه ارتفاع نسبته 8% في الصيف.