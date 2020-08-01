هكذا تحتسب الحكومة المصرية ضريبة الدخل في 2020

شددت وزارة المالية في الحكومة المصرية على ضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل" بكل دقة، بما يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة.

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وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، في بيان أصدرته وزارة المالية، إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام، إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيو الماضي، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبي خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط.

وأضاف أنه ستسري التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما في حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية خلال "الفترة الضريبية 2020"، مشيرًا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية السنة عن المبالغ التي تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أي فترة ضريبية.

وبين أنه في حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعي الذي يمارس النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة، سيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبي، وفي حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة يتم تطبيقها بعد أول يوليو 2020.

يشار إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، فقد تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفيا من الضرائب.

وأصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا يُسهم في التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تُساعد في تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذى يحقق صحيح القانون.

كما تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15%.

أما أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه تكون الضريبة 22.5%. وتم استحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.