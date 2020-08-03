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الإمارات.. 33 مبادرة اقتصادية وتعيين مسؤول لتنشيط السياحة

المصدر: العربية.نت
مجلس الوزراء الإماراتي
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أصدر مجلس الوزراء الإماراتي عدة قرارات اليوم الاثنين، خلال عقد أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد.

وبارك نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية الاجتماع، الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل.

ووفقا للحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد على تويتر، تم اعتماد في الملف الاقتصادي 33 مبادرة رفعها الوزير الجديد.

وتم تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة التنفيذ، كما عيّن أحمد بالهول الفلاسي مسؤولا عن ملف تنشيط السياحة في الدولة وثاني الزيودي مسؤولاً عن استبقاء واستقطاب المواهب.

إلى ذلك، تم إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد، ولجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة الشيخ حمدان بن راشد.

وأعاد المجلس تشكيل عدد من المجالس، وأصدر عدداً من التعيينات الجديدة، وناقش هيكلية الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأهم التغييرات الجديدة لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، أعلن عن تغيير جذري في حقيبة وزارة الاقتصاد برحيل سلطان المنصوري وتعيين 3 وزراء جدد لقيادة حقيبة وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

كلمات دالّة

#الإمارات, #محمد بن راشد, #دبي, #حاكم دبي

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