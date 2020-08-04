فائدة غير مرجوة.. كورونا يقلص خلل التجارة الدولية

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاختلالات الحالية في ميزان المعاملات الجارية العالمي تضاءلت في 2019 مع تباطؤ حركة التجارة.

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وأضاف الصندوق أن فيروس كورونا قد يزيد من تقليص الاختلالات في ميزان المعاملات الجارية في 2020، لكن بعض الاقتصادات الناشئة الضعيفة تواجه نزوح استثمارات كبيرا.

وأظهر تقرير القطاع الخارجي، وهو تقرير الصندوق السنوي بشأن العملات، أنه من المتوقع أن يتسبب استمرار التراجع في نشاط التجارة، إلى جانب توسع مالي ضخم، في خفض كل من ميزان المعاملات الجارية والفوائض لدى الكثير من الدول.

وقال الصندوق إن صافي ميزان المعاملات الجارية نزل 0.2 نقطة مئوية إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد يتقلص بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، غير أن التوقعات شديدة الضبابية.