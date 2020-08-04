اتحاد الشغل العام في تونس: الوضع الاقتصادي ينذر بأخطار داهمة

قال نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ساء إلى درجة اشتعلت فيها كل الأضواء الحمراء لتنبئ بأخطار داهمة.

وتابع في تصريح لموقع محلي "بالنسبة لنا في الاتحاد نقلنا مخاوفنا إلى رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في لقائنا به قبيل العيد ولفتنا نظره إلى سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

"كما أكدنا أن الاتحاد على غرار أغلب الشعب يرغب في تشكيل حكومة مضيقة التركيبة في أقرب الآجال لتكون حكومة تعطي المثال في تقليص المصاريف والتقشف لتدارك الأزمة الاقتصادية وتكون حكومة محدودة العدد بهدف النجاعة لا تكوين حكومة ترضيات سياسية كأنها مكاتب تشغيل".

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وأوضح الطبوبي الحديث أن المنتظر من الحكومة الجديدة أن تكون صادقة وشفافة ومدركة وقادرة على إدارة كل الملفات الحارقة وهدفها خدمة التونسيين لا غير وتكون قادرة على الأخذ بزمام الأمور مع المؤسسات المالية الدولية، عدى ذلك فلتنهمك الطبقة السياسية في مناكفاتها وصراعاتها بعيدا عن العمل الحكومي.

وشدّد أن الاتحاد لا يرشح أسماء وقد تعلم من تجاربه السابقة.