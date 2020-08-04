اتفاق بين "الاتحاد للقطارات" وشركة صينية لمضاعفة عرباتها بـ3 أمثال

قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على "تويتر"، إن شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية بالدولة الخليجية، وقعت اتفاقاً مع مجموعة سي.آر.آر.سي الصينية لمضاعفة أسطولها من العربات لـ3 أمثالها إلى أكثر من 1000 عربة.



وتخطط الإمارات العربية المتحدة لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 1200 كيلومتر.

ذياب بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين "الاتحاد للقطارات" ومجموعة "سي آر آر سي"، لمضاعفة أسطولها من العربات بمقدار 3 مرات، ليصل إلى أكثر من 1000 عربة، ما سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى 8 أضعاف لتصل إلى 59 مليون طن سنوياً من البضائع. pic.twitter.com/aqJymQyMXo — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) August 4, 2020

وقال المكتب الإعلامي اليوم الثلاثاء إن الاتفاق مع مجموعة سي.آر.آر.سي "سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى 8 أضعاف لتصل إلى 59 مليون طن سنويا من البضائع".



تملك حكومة أبوظبي 70% من الاتحاد للقطارات بينما تحوز الحكومة الاتحادية الإماراتية 30%.