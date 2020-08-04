عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

اتفاق بين "الاتحاد للقطارات" وشركة صينية لمضاعفة عرباتها بـ3 أمثال

المصدر: العربية.نت
الاتحاد للقطارات الإماراتية، وقعت اتفاقا مع مجموعة سي.آر.آر.سي الصينية لمضاعفة أسطولها
رابط مختصر

قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على "تويتر"، إن شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية بالدولة الخليجية، وقعت اتفاقاً مع مجموعة سي.آر.آر.سي الصينية لمضاعفة أسطولها من العربات لـ3 أمثالها إلى أكثر من 1000 عربة.

وتخطط الإمارات العربية المتحدة لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 1200 كيلومتر.

وقال المكتب الإعلامي اليوم الثلاثاء إن الاتفاق مع مجموعة سي.آر.آر.سي "سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى 8 أضعاف لتصل إلى 59 مليون طن سنويا من البضائع".

تملك حكومة أبوظبي 70% من الاتحاد للقطارات بينما تحوز الحكومة الاتحادية الإماراتية 30%.

كلمات دالّة

#الاتحاد للقطارات الإماراتية, #حكومة أبوظبي, #الحكومة الاتحادية الإماراتية, #سي.آر.آر.سي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر