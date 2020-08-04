تلاشي زخم صعود الدولار وسط سجال سياسي على خطة إنعاش اقتصادي

فتر انتعاش الدولار، اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب الخلاف السياسي على خطة تحفيز أميركية وتوقعات اقتصادية قاتمة.

وبعدما شهد أسوأ أداء خلال عشر سنوات في يوليو/تموز، صعد الدولار بداية أغسطس/آب مع اتجاه بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم المدينة.

دعم ذلك الدولار لفترة وجيزة فحسب ليتراجع 0.2%، اليوم مقابل سلة عملات.

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وصعد اليورو، الذي زاد 5%، مقابل الدولار في يوليو/تموز، 0.2%، في أحدث تداول له، مسجلاً 1.17875 دولار.

وقال مارشال جليتر، محلل سوق الصرف لدى بي.دي سويس، في مذكرة "أرى أن تعافي منطقة اليورو سيكون أسرع كثيرا من التعافي الأميركي، وأن فرق النمو سيواصل دفع اليورو للارتفاع على حساب الدولار".

وارتفع الدولار الأسترالي نحو 0.3%، بعدما أبقى البنك المركزي على السياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً.