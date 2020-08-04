كمامة ذكية تترجم 8 لغات وتحافظ على التباعد الاجتماعي آلياً

عندما بات ارتداء أقنعة الوجه "بروتوكولا يوميا" في زمن الكورونا، وجدت شركة ناشئة للروبوتات اليابانية تدعى "Donut Robotics" فرصة ذهبية من الوباء لتبتكر قناعا ذكيا يُترجم الكلام إلى ثماني لغات!

هذا القناع الذكي مصمم لتسهيل التواصل والتباعد الاجتماعي، تمهيدا على ما يبدو لتفاعل الناس مع فيروس كورونا كواقع حتمي لا مفر منه، قد يطول لسنوات عديدة.

باتصاله بتطبيق ذكي، يمكن لقناع C-Face Smart نسخ الإملاء، وتضخيم صوت مرتديها، وترجمة الكلام إلى 8 لغات مختلفة، بحسب ما نقل موقع "سي أن أن بيزنس".

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وفي هذا السياق، يوضح Taisuke Ono، الرئيس التنفيذي لشركة Donut Robotics بأن القناع مصنوع من البلاستيك الأبيض والسيليكون، ويحتوي على ميكروفون مدمج يتصل بهاتف ذكي عبر تقنية البلوتوث. ويمكن للنظام أن يترجم بين اليابانية والصينية والكورية والفيتنامية والإندونيسية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

يتوقع Taisuke Ono أن يبدأ توزيع الكمامات الذكية في اليابان مع توفر 5000 إلى 10000 قناع بحلول ديسمبر. وسيبلغ سعرها من 40 إلى 50 دولارا ، كما يقول ، مع اشتراك إضافي للتطبيق.

ولن تتوسع شركة Donut Robotics في الخارج حتى أبريل 2021 في أقرب وقت ممكن، وفق Ono.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن شركة Donut Robotics كانت قد قامت بتطوير برنامج الترجمة لأول مرة لرجل آلي يسمى "Cinnamon"، ولكن عندما ضرب الوباء، تم تعليق مشروع الروبوت. وذلك عندما توصل مهندسو الفريق إلى فكرة استخدام برمجياتهم في قناع الوجه.