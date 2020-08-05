بهدف إنهاء الحرب الباردة.. محادثات جديدة تجمع أميركا والصين

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على عقد محادثات رفيعة المستوى في 15 أغسطس آب، بهدف تقييم التزام الصين فيما يتعلق باتفاق التجارة الثنائي الموقع في وقت سابق من 2020.



وذكرت الصحيفة أن المحادثات سيشارك فيها الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، مضيفة أنها ستركز على اتفاق المرحلة 1 الذي يدعو الصين إلى الالتزام بزيادة الواردات الأميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدار سنتين.



وبحسب وول ستريت جورنال، من المقرر إجراء المحادثات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

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وفي سياق متصل، أعلنت متحدثة باسم الخارجية الأميركية أن القنصلية الصينية في هيوستن أُغلقت "لحماية الملكية الثقافية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة"، وذلك بعد احتجاج شديد من بكين على هذه الخطوة.

وأكدت المتحدثة مورغان أورتاغوس على هامش زيارة وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى كوبنهاغن تنص اتفاقية فيينا على أن على دبلوماسيي الدول "احترام قوانين ونظم البلد المضيف" و"من واجبهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد".

وأضافت أن النظام الشيوعي الصيني مارس في الماضي عملية "تجسس ضخمة" في الولايات المتحدة، وتدخل "في سياستها الداخلية"، كما "مارس ضغوطاً على مسؤولين اقتصاديين، وهدد عائلات صينية - أميركية مقيمة في الصين".