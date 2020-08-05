"الفاو" محذرة: نخشى من أزمة طحين في لبنان!

المصدر: باريس – أ ف ب

أعربت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، الأربعاء، عن خشيتها من حصول "مشكلة في توفر الطحين" في لبنان "في الأجل القصير" بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء وأتى على اهراءات القمح فيه.

وأعلن مسؤول الطوارئ في المنظمة دومينيك بورجون لفرانس برس من باريس "تلقيت رسالة قصيرة جداً من مسؤول الفاو في بيروت: في الواقع نخشى أن كمية كبيرة من احتياطات القمح في المرفأ قد تضررت أو دمرت جراء الانفجار. المخزون قد تضرر بشكل كبير".

وأضاف في مقابلة مقتضبة عبر الهاتف "نخشى أنه في أجل قصير جداً سنكون أمام مشكلة توفير الطحين في البلاد".

موضوع يهمك قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، اليوم الأربعاء، إن صومعة الحبوب في ميناء بيروت دُمرت في انفجار أمس الثلاثاء الذي... تحويل السفن التجارية إلى طرابلس بعد انفجار بيروت اقتصاد

ويعاني لبنان أصلاً من تضخم كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية وسط أزمة اقتصادية حادة، بلغ 109% بين أيلول/سبتمبر وأيار/مايو وفق برنامج الأغذية العالمي.

وقتل 100 شخص على الأقل وأصيب الآلاف بجروح جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء. وقال محافظ بيروت مروان عبود، إن الدمار الناجم عن الانفجار طال نحو نصف مساحة المدينة، مضيفاً "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن".

وعبرت مايا تيرو مؤسسة منظمة "فود بليسد" التي تعنى بتقديم مساعدات غذائية عن خشيتها من تفاقم انعدام الأمن الغذائي كون أن المرفأ كان المدخل الأساسي للواردات.

وقالت لفرانس برس إن "لبنان يستورد 80% من احتياجاته الغذائية. تخيلت على الفور: رفوف السوبرماكتات فارغة، والأسعار مرتفعة بسبب النقص".