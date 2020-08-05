تحويل السفن التجارية إلى طرابلس بعد انفجار بيروت

قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، اليوم الأربعاء، إن صومعة الحبوب في ميناء بيروت دُمرت في انفجار أمس الثلاثاء الذي هز العاصمة.

وقال لرويترز: إن البلاد تملك مخزونا كافيا، بجانب سفن في الطريق، مما سيغطي احتياجاتها.

موضوع يهمك قال محافظ بيروت، مروان عبود، إن حجم الأضرار بسبب انفجار بيروت يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته المؤسسة... محافظ بيروت: 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى و5 مليارات دولار خسائر اقتصاد

وأفادت وكالة بلومبرغ بأنه جرى تحويل السفن التجارية إلى ميناء طرابلس بعد انفجار بيروت.

وذكر تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال المحلي الإخباري نقلا عن مسؤول بوزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، أن لبنان لا يواجه أزمة طحين، ولديه 35 ألف طن من الطحين في المطاحن، على الرغم من أن صومعة الحبوب الرئيسية في ميناء بيروت تضررت إزاء انفجار ضخم أمس الثلاثاء.

وأبلغ المسؤول القناة الإخبارية أن لبنان يسعى على الفور إلى نقل 4 سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين إلى ميناء طرابلس.

احتياطيات تكفي لأقل من شهر

إلى ذلك، أكد أن البلاد لديها احتياطيات من الحبوب تكفي لأقل قليلا من شهر.

وفي حين أشار إلى أن هناك حاجة لمخزون آمن من القمح يكفي 3 أشهر على الأقل في أي وقت، أعلن أنه يتم البحث حاليا عن مساحات تخزين للحبوب.

ميناء طرابلس اللبناني لا يحوي صومعة حبوب

كشف وزير الأشغال العامة ميشال نجار أن ميناء طرابلس سيصبح مركز الشحن الرئيسي في البلاد بعد الانفجار الضخم الذي دمر ميناء بيروت أمس، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية تقوم بتقييم قدرات الميناء في طرابلس والذي يعمل حاليا بنسبة 40٪ من طاقته وهو قادر على استقبال السفن المتجهة إلى بيروت.

تجدر الإشارة إلى أن مرفأ بيروت كان يتميز بأهمية استراتيجية كبيرة كونه يستقبل ويخزن السلع الاستراتيجية التي تستوردها الحكومة مثل القمح والوقود، كما كانت تتم نحو 70% من حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم عبر هذا الميناء.

من جهة أخرى، أشار مدير ميناء طرابلس اللبناني أحمد تامر إلى أن صومعة ميناء بيروت قادرة على تخزين 120 ألف طن من الحبوب، لافتاً إلى أنه توجد خطط لبناء صومعة بطاقة 150 ألف طن في طرابلس.

ونوه مدير ميناء طرابلس اللبناني بأنه سيجتمع في وقت لاحق اليوم مع وزير الأشغال العامة لبحث القدرات وتحويل السفن.

وقال: "ميناء طرابلس اللبناني لا يحوي صوامع حبوب، ومن الممكن نقل القمح مباشرة إلى المخازن الواقعة على بعد كيلومترين تقريبا".