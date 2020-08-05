عودة مبيعات التجزئة الأوروبية لما قبل كورونا

ظهرت تقديرات رسمية يوم الأربعاء أن حجم مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفع في يونيو حزيران إلى المستويات المسجلة في فبراير شباط قبل إجراءات العزل العام، ليكمل انتعاشا بدأ في مايو أيار بعد انخفاض قياسي في مارس آذار وأبريل نيسان.

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وارتفعت المبيعات في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة 5.7% في يونيو حزيران عن من مايو أيار، وفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات. وقاد الإنفاق على الملابس ووقود السيارات هذا الارتفاع.

وكانت الزيادة في المبيعات أقل من 5.9% التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، لكن تعديلا بالزيادة لمبيعات مايو أيار عوض ذلك إلى حد بعيد.

وقال يوروستات يوم الأربعاء إن حجم التسوق قفز 20.3% في مايو أيار، معدلا تقديراته السابقة بزيادة 17.8% والتي كانت بالفعل أكبر زيادة منذ أن بدأ تسجيل إحصاءات منطقة اليورو في 1999.

وقد عوضت الزيادتان المتتاليتان في المبيعات بالكامل الانخفاض القياسي في مارس أذار وأبريل نيسان، عندما فرضت العديد من دول منطقة اليورو إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.