الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي يتراجع إلى 3 مليارات دولار

هوى الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي في النصف الأول من العام، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، إذ تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف أجزاء من الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيان صادر عن حكومة دبي يوم الاثنين استقطبت الإمارة، المركز المالي والتجاري في الشرق الأوسط، 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو حزيران.

ولم يقدم البيان أرقاما للمقارنة، لكن الحكومة أعلنت في العام الماضي عن استثمار أجنبي مباشر في النصف الأول بقيمة 46.6 مليار درهم.

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وقال سامي القزمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن الجائحة مثلت تحديا لكن حزم التحفيز دفعت "تطورات إيجابية" في بيئة الاستثمار.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي حتى الآن على طلب أُرسل عبر البريد الإلكتروني للحصول على المزيد من التعليقات.

وشهدت دبي إجراءات عزل عام لعدة أسابيع في إطار جهود حكومية لكبح فيروس كورونا، مما تسبب في إغلاق العديد من الشركات مؤقتا.

وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 61 ألفا و352 حالة إصابة بالفيروس و351 حالة وفاة. ولم تفصح الإمارات عن أماكن وقوع الإصابات والوفيات.