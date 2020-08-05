كورونا.. البرازيل تحافظ على 11 مليون وظيفة

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس، الأربعاء، إن البرازيل حافظت على 11 مليون وظيفة بفضل إجراءات اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد منذ بداية جائحة كوفيد-19، وإن الضربة المبدئية‭ ‬للتوظيف أوشكت على الانتهاء.

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ومتحدثا في إفادة إلى المشرعين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قال جويديس أيضا، إن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية يواجه شهرا صعبا آخر أو شهرين "لكننا نتعافى".

وأضاف أن الحكومة ستخفض ضريبة الشركات وتدرس خفض ضريبة القيمة المضافة.

وفي المكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، أظهر استطلاع للرأي أن حوالي خمسة ملايين شخص عادوا إلى العمل في يونيو حزيران رغم أن البطالة الرسمية استمرت في الارتفاع.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد الاحصاء الوطني، إلى أن معدل البطالة الرسمي ارتفع إلى 5.5% في يونيو حزيران من 4.2% في مايو أيار.

ويعمل غالبية المكسيكيين في الاقتصاد غير الرسمي، وعانوا وطأة خسائر الوظائف التي أثارتها جائحة فيروس كورونا. وقال المعهد إن حوالي 12 مليون وظيفة فُقدت بين مارس آذار ومايو أيار.