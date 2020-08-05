هذا هو تأثير فيروس كورونا على وظائف النساء

أظهرت دراسات عدة أن تأثير فيروس كورونا على وظائف النساء جاء أعلى بكثير من الرجال، وذلك نتيجة ترك العديد من النساء وظائفهن للعناية بأطفالهن في وقت تحولت الدراسة إلى منزلية.

وكشفت الدراسة أن النساء فقدن 12 مليون وظيفة بين فبراير وأبريل.

فيروس كورونا لم يظهر مخالبه بعد.. جائحة فقدان الوظائف تبدأ في يوليو هذا العام، حيث تتوقع منظمة العمل الدولية أن يفقد العالم 195 مليون وظيفة بدوام كامل في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020.

الدول العربية تفقد 5 ملايين وظيفة في تلك الفترة، وأوروبا 12 مليون وظيفة، وآسيا 125 مليون وظيفة.

أكثر الوظائف المعرضة للخطر بقطاعات خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة.