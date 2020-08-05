أميركا: مليار دولار لتوفير 100 مليون جرعة من هذا اللقاح

خصصت الحكومة الأميركية أكثر من مليار دولار لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقالت شركة جونسون آند جونسون، إن لديها اتفاقية بقيمة مليار دولار لتزويد الحكومة الأميركية بنحو 100 مليون جرعة من اللقاح المرتقب.

وفي سياق متصل، قالت شركة Moderna اليوم الأربعاء، إنها تتوقع تسجيل 30.000 شخص في تجربة اللقاح الذي تعمل عليه الشركة الشهر المقبل.

موضوع يهمك تراجعت الثروة الإجمالية لسكان مدينة نيويورك بنحو 336 مليار دولار، أو ما يعادل 13%، خلال العام المنتهي في 30 يونيو 2020... سكان هذه المدينة فقدوا 336 مليار دولار خلال عام اقتصاد

وبينما ينتظر العالم لقاحًا يمكن أن يعيد فتح المدارس والشركات بالكامل، يقول الديمقراطيون في أميركا والمفاوضون من البيت الأبيض، إنه يمكن التوصل إلى صفقة تحفيز أخرى بحلول نهاية الأسبوع.

وقد يكون ذلك خبراً ساراً لعشرات الملايين من الأميركيين العاطلين عن العمل الذين انتهت صلاحية إعانات البطالة الأسبوعية التي تبلغ 600 دولار.