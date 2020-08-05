محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ 15 مليار دولار

قال محافظ بيروت مروان عبود، في لقاء مع قناة "الحدث"، إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وتأتي هذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 3 - 5 مليارات دولار.

موضوع يهمك ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلا و5000 جريح، فيما أفادت مصادر وزارية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة... ارتفاع قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلاً و5000 جريح العرب و العالم

وأضاف عبود أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.

وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.

ويشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي (مصرف لبنان). كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.

كما يشير التقرير إلى أن احتياج لبنان البالغ 100 مليار دولار تقريبًا لا يشمل حتى البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى. وفي هذا السياق، بلغت أكبر خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي على الإطلاق 57 مليار دولار للأرجنتين في عام 2018.

وهزت انفجارات ضخمة ميناء بيروت، أمس الثلاثاء، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص وجرح نحو 4000 آخرين في العاصمة اللبنانية.