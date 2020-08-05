هذه أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيارات ذاتية القيادة

يزداد اهتمام المستهلك يوما بعد يوم بقطاع السيارات ذاتية القيادة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، فهو مسؤول عن قراءة بيانات الطريق وتحليلها واتخاذ القرار نيابة عن قائد السيارة. وعلى الرغم من النجاحات التي تحققها العديد من الشركات في هذه التكنولوجيا إلا أنها مازالت محفوفة بالتحديات.

ويمثل الذكاء الاصطناعي عصب القيادة الذاتية للسيارات، فهو الدماغ الذي يقوم بمراقبة الطريق وتحليل البيانات، ويعتمد عليه اتخاذ القرارات التي قد تستغرق جزءا من الثانية لإنقاذ حياتك ولكن ما هي التحديات التي تواجه دور الذكاء الاصطناعي في القيادة الذاتية.

وتلعب ظروف الطرق واختلافها عنصراً مهماً في تحديد مخاطر القيادة الذاتية، فعدم وجود علامات مستمرة على الطريق يهدد سلامة الركاب.

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العامل الآخر وهو تغير الطقس فيجب أن تتمتع السيارة بقدرة لقراءة بيانات الطريق حتى في ظروف مناخية سيئة كالمطر أو الضباب.

العامل الثالث هو وضع الطريق خاصة القرارات التي يجب اتخاذها في حالة أزمة السير الخانقة.

تحديد مسؤولية الحوادث في السيارات ذاتية القيادة من التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع خاصة في السيارات التي لا تمتلك عجلة قيادة أو دواسة فرامل.

وأحد أكبر التحديات التي تواجه المركبات ذاتية القيادة هو تقبل هذه التكنولوجيا خاصة الثقة بأنها آمنة للأشخاص لاستخدامها وهو ما ينطوي على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في اتخاذ قرارات القيادة.



من جهة أخرى يدافع القائمون على هذه التكنولوجيا أن محاسنها كثيرة، فانخفاض الحوادث وارتفاع إنتاجية الأفراد وتراجع أزمة السير الخانقة بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتحسن صحة الإنسان كلها عوامل تدفع بالقائمين لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في القيادة الذاتية.