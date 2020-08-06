ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس 4.7% في 5 سنوات

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الخميس، إن إيرادات الهيئة زادت 4.7 % في أول خمس سنوات من إنشاء قناة فرعية جديدة لتبلغ 27.2 مليار دولار مقارنة مع 25.9 مليار دولار في السنوات الخمس السابقة.

وافتتحت مصر "قناة السويس الجديدة" التي تكلفت ثمانية مليارات دولار في أغسطس/آب 2015 في إطار خطط لإنعاش اقتصاد البلاد واستعادة مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.

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والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وكان ربيع قال في يونيو/حزيران إن الإيرادات انخفضت 9.6 % على أساس سنوي في مايو/أيار فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

وقال اليوم إن إيرادات القناة بلغت 3.3 مليار دولار منذ بداية السنة الحالية.

وقال إنه بين 2015 و2020، مرت 90 ألف سفينة بقناة السويس حمولاتها 5.5 مليار طن، ارتفاعا من 86 ألفا و600 سفينة و4.6 مليار طن في السنوات الخمس السابقة.

وأوضح أن مصر مازالت تأمل في ارتفاع أعداد السفن والإيرادات لمثليها بحلول 2023 مقارنة مع مستويات ما قبل 2015، مع تعافي التجارة العالمية بعد أزمة فيروس كورونا.