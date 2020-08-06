مصر.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لـ38.3 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت قليلا إلى 38.315 مليار دولار في يوليو تموز من 38.202 مليار دولار في يونيو حزيران.



وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية منذ مارس آذار من مستوى مرتفع يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

موضوع يهمك توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، أن يتراوح معدل النمو في مصر بين 3.7% و3.8% خلال العام المالي... مصر ترفع توقعات النمو الاقتصادي لـ 3.8% في 2019 / 2020 اقتصاد

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، قد توقعت في وقت سابق، أن يتراوح معدل النمو في مصر بين 3.7% و3.8% خلال العام المالي 2019 / 2020.

ووصفت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، المعدل المتوقع بأنه "جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة"، مشيرة إلى أن حزمة قرارات الحكومة والبنك المركزي أثرت في معدل النمو في مصر، وقالت: "نحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة".

وأرجعت سبب توقعات الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا، إذ حققت مصر معدل نمو اقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 5.6%.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى انخفاض معدل البطالة لنحو 8% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى بلوغ متوسط معدل التضخم مستوى 5% خلال الفترة من يونيو وحتى مارس من العام المالي 2019 / 2020، وهو ما يدعم معدلات النمو.